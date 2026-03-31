中川翔子が3月30日、自身のInstagramを更新。昨年9月30日に誕生した双子がハーフバースデーを迎え、思い出の中華料理店へ家族で訪れる夢を叶えたことを報告した。 （関連：【写真】中川翔子、双子のハーフバースデーで思い出の店へ4世代にわたる家族写真に「素敵な家庭」「見てて癒される」） 中川はInstagramに「またまたまた夢を叶えてきたーーー世界一大好き