2025年10月31日に事業を停止していたアサヒフード（株）（宇都宮市）は3月31日、東京地裁に破産を申請した。申請代理人は岩本康一郎弁護士（岩本法律事務所、新宿区新宿1−23−16）。負債は約30億円。大型施設や物流センター内で、売店や食堂の運営受託を中心に手掛けていた。2019年4年期に8億2455万円だった売上高は積極的な投資などの結果、2025年4月期に約76億6500万円まで伸長した。しかし、運営していた施設で採算割