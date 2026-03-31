北海道釧路地検は2026年3月31日、フィリピン国籍で中標津町の酪農ヘルパー、カラニワン・マイキ・ロイス被告(29)を詐欺の罪で起訴したと発表しました。起訴状によりますと、ロイス被告は2025年4月10日、根室市の家電販売店で、返却の意思がないのに期限までに返却するように装って、レンタル用のゲーム機(時価8万4180円相当)を借りたとされています。さらに翌11日には釧路市の家電販売店、12日には10日と同じ根室市の