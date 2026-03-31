長く大学と学生が対立していた京都大学の吉田寮。耐震工事のため、寮生たちは3月31日、一時退去となりました。 京都大学・吉田キャンパスの南端にひっそりと佇む「吉田寮」。1913年に建設された日本最古の学生寮で、学生自身が管理や運営を担う自治寮です。 （寮生2024年）「ここは厨房の中の楽器が置いてあるスペースです。本当に誰でも来て練習できるところなので、となりで料理するのが結構楽しいです」 寮