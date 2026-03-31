東京都墨田区の東京スカイツリーを運営する東武タワースカイツリーは31日、2月に閉じ込め事故があったエレベーター1基について必要な点検が終了したとして、運転を4月1日午前から再開すると発表した。閉じ込めがあったのは地上約350メートルにある「天望デッキ」までをつなぐエレベーター4基のうち1基で、他の3基は既に運転を再開している。事故は2月22日に発生。エレベーター2基が停止し、下降中の1基に乗っていた20人が地