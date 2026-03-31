◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラＤ）阪神の才木浩人投手（27）が初回に自己最速を1キロ更新する158キロを計測した。本拠地開幕マウンドに上がった才木は初回、先頭・牧に対しての3球目に自己最速に並ぶ157キロをマーク。6球目のファールとなった直球が158キロを計測した。さらに2番・度会の2球目のボールとなった直球が再び158キロを記録。シーズン初登板からパワーピッチを披露する背番号35にファンも沸