経済産業省は３１日、日米関税合意に基づく５５００億ドル（約８７兆円）の対米投資を巡り、中小企業の経営者らが参加する意見交換会合を開いた。対米投資事業への中小企業の参加を促進するのが狙いで、事業に使う関連機器や部品の供給などに関心を示す全国７社の社長らが出席。越智俊之大臣政務官と意見を交わした。精密板金加工などを手がけるタシロ（神奈川県平塚市）の田城功揮社長は「国家規模のプロジェクトに参加でき