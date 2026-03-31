お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）が31日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。投資について明かした。MCのハライチ澤部佑が「ニューヨーク嶋佐、去年10キロの銀塊を購入」と紹介。嶋佐は「銀は上がりましてね」と話すと続けて「でも個別株がマイナスでね。今、ヤバいっす、マジで」と明かした。メイプル超合金カズレーザーが「今日、下がってましたからね」と言い、澤部が「ぽかぽか出てる場合