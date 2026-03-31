ヘンリー王子をはじめとする著名人たちが、新聞社によるハッキングなどの不正行為を申し立てている訴訟で「非常に高額な損害賠償」を求めていることが、３０日の高等法院で明らかになった。英紙デーリー・メールが３１日、報じた。かねてヘンリー王子は、デーリー・メール紙とメール・オン・サンデー紙の記者たちが自分を標的にし、私立探偵を雇って自分の留守番電話のメッセージをハッキングさせたと主張していた。１月には高