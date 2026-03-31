2026年4月1日、改正民法が施行される。離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」の選択が可能となり、子どもの進学先や医療方針、住居といった重要事項を父母が協力して決定する新たな枠組みが始まる。 婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務が明確化され（民法817条の12）、離婚は「終わり」ではなく、新たな協力関係の「始まり」として位置づけられることになった。 こうした制度転換を見据え、弁護士・大