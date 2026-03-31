【モデルプレス＝2026/03/31】人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信されることが発表。4代目バチェロレッテとして、シリーズ史上最年少・26歳の平松里菜（ひらまつ・りな）が抜擢された。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女◆4