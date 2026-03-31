【モデルプレス＝2026/03/31】エンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「おすすめDMM TV作品といえば？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ5を発表する。【モデルプレスランキング】【写真】窪塚洋介＆亀梨和也、恐怖の復讐屋ビジュ◆モデルプレス読者の選ぶおすすめDMM TV作品トップ51位「幸せカナコの殺し屋生活」2位「外道の歌」3位「ドンケツ」4位「令和に官能小説作ってます」5位「大脱出」