【モデルプレス＝2026/03/31】Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」（よる9時／※初回放送はよる8時55分〜）が4月6日よりレギュラー放送をスタート。初回ゲストアーティストの郷ひろみとコラボ歌唱を行う。【写真】ミセス＆郷ひろみ、紅白歌合戦で共演◆Mrs. GREEN APPLEと郷ひろみ、「GOLDFINGER’99」コラボ歌唱本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN