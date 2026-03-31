クリエイティブガールグループ「Ettone」が、”人と音楽のつながり”を探るトークセッション連載企画『Loose Dial』。第2回のゲストは、ダンサー・アーティスト・コレオグラファーのMacotoだ。4歳で『美少女戦士セーラームーン』のミュージカルに魅了されてダンスの世界へ踏み込み、バレエ・ジャズ・HIP HOPという一見相反するジャンルを身体に刻み込んできた彼は、いまや振り付け師としてもその名を知らしめる存在だ。RIEHATAが率