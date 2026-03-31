酒田市の市街地で30日夜、物置小屋から出火する火事が2件相次ぎました。現場では鑑識作業が行われ、警察と消防が火の出た原因を詳しく調べています。30日午後8時40分ごろ、酒田市駅東1丁目の無職・斉藤則夫さん78歳方の物置小屋から火が出ていると、近くの住民から119番通報がありました。駆け付けた消防が消火活動に当たり、火はおよそ40分後に消し止められましたが、物置小屋の一部が焼けました。警察の調べによりますと、斉藤さ