4月1日から食品2798品目…2026年初の値上げラッシュ 4月に2700品目以上の食品の値上げが控えています。2026年初の値上げラッシュで、家計への影響が心配されますが、イラン情勢の影響も受けることになりそうです。 （松木梨菜リポート）「値上げ品目が月に2000を超えるのは半年ぶりです」 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、4月1日から値上げとなる食品は2798品目です。食品分野別では