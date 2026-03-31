公開された水害リスクマップ 岡山河川事務所が新しい水害リスクマップを作成し、31日、ホームページに公開しました。 この図は、50cm以上の浸水が1年間のうちに起きる確率を示しています。 確率が「10分の1」の地域を紫色、「50分の1」の地域を赤色で示すなど、リスクによって色分けしています。 （岡山河川事務所 流域治水課／田宮子良 課長）「例えばこのへんのエリアに住んでいる方、これまで百間