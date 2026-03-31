スネイル・メイル（Snail Mail）ことリンジー・ジョーダンは、ハイになっていた。5年ぶりの3rdアルバムとなる自信作の『Ricochet』が、もうすぐリリースされるからだ。大失恋を経験し、喉から血を流すように迸る激情を歌った前作『Valentine』から一転、声帯ポリープの手術と言語療法を受けてリリースされる最新作での彼女のクリアな歌声は、親友であるマンマ（Momma）のアーロン・コバヤシ・リッチをプロデューサーに迎え、軽やか