春ドラマの放送開始を楽しみにしている人も多いはず。各局、この時期は出演者が情報番組やバラエティー番組にこぞって出演する、いわゆる番宣合戦になるのがお約束だ。【もっと読む】“バディーもの”乱立の春ドラマ本命のカギは「女性P」 岡田将生×染谷将太に迫る“対抗勢力”「けど、そこまでの番宣をしなくても、あっさり中高年層視聴者の心を掴んでしまいそうな連ドラがあるんですよ。3月31日火曜夜10時からNHKでスタートす