4月スタートの明日1日(水)は、西から再び雨の範囲が広がる見込みです。太平洋側を中心にまとまった雨になるでしょう。桜の見頃を迎えた所もありますが、この先も曇りや雨の日が多く、お花見にはあいにくの天気になりそうです。明日1日は西から再び雨西日本は気温急降下明日1日(水)は東シナ海に新たな低気圧が発生し、明後日2日(木)にかけて本州の南岸付近を東へ進みます。西日本は朝から雨が降り出し、傘の手放せない一日になる