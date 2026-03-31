嵐の「ARASHI Anniversary Tour 5×20FILM“Record of Memories”」（2021年公開）が興行収入50億6000万円の大ヒットとなったのが呼び水になって、最近は「ライブ映画」が次々公開されている。昨年はMrs.GREENAPPLEの10周年を記念したライブ映画が注目を集め、今年に入って福山雅治が自身で監督も務めたライブ映画の第2弾が2月に、3月にはチェッカーズの1988年の東京ドームコンサートを収録したライブ映画も登場した。ノースキ