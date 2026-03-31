日本時間１８時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00 予想1.2%前回0.6%（前月比) 予想2.6%前回1.9%（前年比) 予想2.4%前回2.4%（コア・前年比)