消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00 結果1.2% 予想1.2%前回0.6%（前月比) 結果2.5% 予想2.6%前回1.9%（前年比) 結果2.3% 予想2.4%前回2.4%（コア・前年比)