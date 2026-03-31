福井県は３１日、新キャッチコピー・ロゴデザインを発表した。新キャッチコピー「いいとこ、掘りだくさん。」を生かしたロゴマークで、コンテストに寄せられた４４２人から、７６８点から恐竜をモチーフに福井県の形やワクワク感を表現したデザインが最優秀賞に選ばれ採用となった。同日、贈賞式も行われた。新ロゴマークは、２０２５年６月から募集した新キャッチコピー（応募数２万３０３４作品）の決定を受け、その世界観を