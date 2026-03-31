ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が３１日、エスコンフィールドで練習し、４月１日の日本ハム戦での移籍後初先発に備えて調整した。昨季までＤｅＮＡに所属した右腕にとって、初めてとなるエスコンのマウンド。「美しいスタジアムですね。メジャー時代を含めてこれまで数多くの球場を見てきましたが、ここは間違いなく一級品です。実際に目にすることができて最高です」と感激の面持ち。すっかり心を奪われた敵地で日