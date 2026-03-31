食品の「値上げの春」に追い打ちをかけるように、4月使用分から上昇するのが電気・ガス料金です。 【写真を見る】4月の電気･ガス料金値上がり 補助金終了が主な要因 中東情勢の影響は…中部電力｢6月から出てくるのでは｣ 中部電力ミライズが先週発表した4月使用分の電気料金は、一般家庭の平均モデルで8459円と、前の月と比べ460円の上昇です。 また、東邦ガスによりますとガス料金は平均モデルで6570円となり、184円の値上がり