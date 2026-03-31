３１日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、４月１日から自転車の違反行為に罰金が科される「青切符」が導入されることを報じた。利用者は、基本指針となる「自転車安全利用五則」を順守することが求められる。内容は〈１〉車道左側通行（歩道は例外）、〈２〉交差点での信号順守と一時停止、〈３〉夜間のライト点灯、〈４〉飲酒運転の禁止、〈５〉ヘルメット着用の５項目。交通安全教育や取