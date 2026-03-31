日本高校野球連盟は３１日、Ｕ１８日本代表候補選手の４２人を発表し、静岡県からは昨夏甲子園に出場した聖隷クリストファーの左腕・高部陸投手（３年）が選出された。代表選手は４月３日から５日まで関西で行われる強化合宿に招集されるため、静岡県高野連では特別措置として、４日に予定されている春季高校野球県大会予選、上位決定戦の日程の一部を変更した。同日の磐田球場第２試合に組まれていた掛川東対聖隷クリストファー