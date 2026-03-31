お弁当に入れるハムの活用法 お弁当のおかずとして、ハムを入れる機会は少なくないはず。いつも入れているハムおかずとは一風変わった、工夫満載、目からウロコなレシピ。 ハム1枚で立派なおかずにお弁当の隙間埋めにもピッタリカップごと食べられるからエコお弁当が華やかにボリューム満点！朝ごはんにもお弁当にも そのまま食べられるハムは、忙しい朝時間でも朝食を賑やかしてくれる強い味方ですよね。そんなハムはもちろん