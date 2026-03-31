３１日、事故のあった鉄峰山トンネルの出入り口。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶3月31日】中国重慶市万州区の高速道路建設現場にあるトンネルで30日午後3時10分（日本時間同4時10分）ごろ、可燃性ガスによるものとみられる爆発事故があり、4人が死亡、9人が負傷した。万州区交通運輸委員会が明らかにした。同委員会によると、事故が起きたのは、湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州と四川省広元市を