■これまでのあらすじ妻は部長で自分は課長という社内格差に悩む斗真は、いつしか部下の深山乙葉との時間に癒しを感じるようになっていた。そして事件が起こる。一度は却下になった資料でも再考すれば役立つデータになるのではないかと思っていると、何者かがそのデータをクライアントに流出させてしまい…。大事になってしまったことで気落ちした斗真を慰めたのは深山乙葉だった…。【浅田斗真 Side Story】純粋に営業部の活動に