ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が4月1日の日本ハム戦（エスコンF）に先発することが発表された。日本ハムは北山亘基投手が先発する。DeNAの2年間で50試合に先発して18勝14敗、防御率2・60の実績を持つ右腕は、右手人差し指を負傷し、やや調整が遅れていたが、開幕2カード目に間に合った。ジャクソンは「シーズンの始まりはいつもワクワクします」と心境を明かし、コンディションについて「全く問題ありません」と強調「結果