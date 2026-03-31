【谷口キヨコのごきげん!? SOLOライフ】大阪で生放送がある日の朝に、モーニングを食べに行く喫茶店がある。デパートの地下にあるコーヒー豆屋さんの喫茶コーナーでカウンターになっている。同じ曜日の同じ時間に行くのでお客さまもほぼ同じ顔ぶれだ。先日、そこが閉店すると聞いた。デパート自体のリニューアルのためらしいが、リニューアル後もそこでは出店しないということ。つまり、その場所では完全閉店になる。もちろ