「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）昨季リーグ王者の阪神が試合前、「２０２５ＪＥＲＡセントラル・リーグ優勝チャンピオンリングセレモニー」を実施した。先頭で藤川球児監督がケースに入ったリングを受け取ると、宝石があしらわれたリングをテレビカメラに向けて披露。その後はコーチ陣、選手らが藤川監督から次々と受け取った。昨季限りで現役を引退した原口文仁氏はスーツ姿で登場した。その後、この日