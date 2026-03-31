AIを使って簡単に落とし物を探せる、新たなサービスが広がっています。棚からあふれんばかりに並んでいるのは、さまざまな色や形をした数百本もの傘。これらは全て落とし物です。警視庁遺失物センターによると、東京都内で2025年1年間に警察へと届けられた落とし物は、件数・金額ともに過去最多を更新しました。そうした中、京王電鉄の忘れ物取扱所にも連日のように落とし主が訪れていました。「バッグと卒業証書を忘れてしまって