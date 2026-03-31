日本ハムの北山亘基投手（26）が4月1日、本拠地開幕第2戦のロッテ戦（エスコン）で今季初先発する。「チームは開幕していますけど、個人的には明日から始まると気持ちも引き締まりますし、しっかり頑張ってチームに貢献したい」と、意気込んだ。初出場したWBCでは2度、1イニング登板。昨オフ、新庄監督から開幕2戦目の先発に指名されていたが、WBCから帰国後、イニング数などを考慮して当初の予定から変更も「何の迷いもない。