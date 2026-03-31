自民党本部で開かれた、国旗損壊制度検討プロジェクトチームの初会合＝31日午後、東京・永田町自民党は3月31日、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向け、松野博一組織運動本部長を座長とするプロジェクトチーム（PT）の初会合を開き、内容の協議に入った。出席者からは、先の衆院選の自民政策集に記載しており創設すべきだとの意見の一方、「内心の自由」を侵害しないよう慎重に対応す