訓練する中国軍の新型ミサイル駆逐艦「安慶」（中国国営中央テレビの「微信（ウィーチャット）」公式アカウントから・共同）【北京共同】中国軍は最新鋭で最大級の055型ミサイル駆逐艦（レンハイ級）を新たに2隻就役させ、10隻体制とした。国営中央テレビなどが31日までに報じた。中国軍は昨年11月に空母の3隻体制を確立。同駆逐艦は空母を護衛する。台湾統一を狙う中国は空母艦隊を強化しており、日本近海のほか太平洋でも活動