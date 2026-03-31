元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が31日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、鳥とのバトルについて語った。番組では、地域による鳥の逃避開始距離を調べた朝日新聞の記事を紹介。スズメは茨城では平均11.1メートルだったが、東京では平均4.2メートルだった。都会の鳥が、より人慣れしているというデータだ。鳥とのエピソードを聞かれた北斗は、畑に植えた柿の木につい