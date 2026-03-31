“春の嵐”が列島を直撃。関東ではこのあと雨が強まる恐れがあります。帰宅時間への影響が心配されますが、東京・新宿駅前から室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。31日午後4時55分現在、非常に強い風が吹いています。31日は朝から雨が降り続いているのですが、午前中はまだ雨が弱く、小雨で傘がなくても大丈夫でしたが、昼を過ぎてからは傘がないとなかなか動けないぐらいの雨脚の強さになっています。そして、昼過ぎから雨