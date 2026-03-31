JR四国グループは、来年度（2026年度）から5年間の中期経営計画をまとめました。2031年以降の経営自立を目指すため、稼ぐ力を強化したいとしています。 【写真を見る】JR四国インバウンド収益の拡大などで”稼ぐ力を強化”経営自立に向け国が1025億円の支援を表明【香川】 JR四国グループは今年度（2025年度）までの5年間、中期経営計画に基づく経営改善の取り組みを進め、経常利益などの数値目標を達成できる見込