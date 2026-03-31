今月（3月）9日に始まった香川用水への取水制限が、きょう（31日）午前9時、一時的に解除されました。 きのう（30日）夕方から降った雨で、吉野川上流に流入する水が増えたためです。ただ、早明浦ダムの貯水率は、きょう（31日）午前0時の段階で48.6%と低い状態が続いていて、解除を終了する場合、改めて発表するとしています。