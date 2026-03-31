A24による“儀式体験ホラー”『Bring Her Back（原題）』が、『ブリング・ハー・バック』の邦題で7月10日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：『マーティ・シュプリーム』は美しき“勝者”の物語ジョシュ・サフディ監督インタビュー 本作は、A24が北北米配給権を獲得した『TALK TO ME／トーク