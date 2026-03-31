日本の食品ロスの量は年間約464万トンと言われています。香川県高松市のスーパーでは食品ロス削減を目指そうと、あるシールを使った取り組みが始まりました。 【写真を見る】「食品ロスを減らせ」高松市のスーパー賞味期限が迫った惣菜や鮮魚商品に貼られたシールを集めると【香川】 惣菜や鮮魚商品に貼られたこちらのシール。その名も「もぐもぐシール」です。 高松市に