日銀が３１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円６２～６４銭と前日に比べ１５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円１２～１６銭と同５８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４７２～７４ドルと同０．００２５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS