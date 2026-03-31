４月９日付で東証スタンダード市場及び名証メイン市場に新規上場予定のソフトテックスの公開価格が、仮条件（１９１０～１９４０円）の上限である１９４０円に決定した。 同社は、名古屋を地盤とする独立系のシステム開発会社。請負開発と技術者派遣などのソフトウェア開発サービスと、レセプト（診療報酬明細書）ソフトの導入支援や電子カルテ連携などの医療ＩＴサービスの提供を主軸としており、