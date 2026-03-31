森 大翔が、新曲「祝祭」を4月1日0時にデジタルリリースする。 （関連：川谷絵音、浅井健一、フルカワユタカ、清水英介……ギタリストにも徹しながら活躍広げるボーカリスト） 同楽曲は、日本赤十字社『はたちの献血』の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャンペーンソング。SNSでは楽曲の一部が先行配信されていた。 約1年ぶりとなる同楽曲は、昨年あらためて自身と向き合い悩んだ