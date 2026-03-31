（台北中央社）台湾映画として歴代興行収入1位を記録した「陽光女子合唱団」が中国の短文投稿サイト「微博」（ウェイボー）での紹介文で「中国台湾地区」と表記し、物議を醸している。李遠（りえん）文化部長（文化相）は31日の立法院（国会）でこれについて、統一戦線工作に等しいとの見方を示した。団結の必要性を強調し、過去に中国に進出した全ての映画事業者と対応について協議する方針を明らかにした。ウェイボーの同作公式