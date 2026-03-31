Prime Video は、『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4を5月1日(金)20時より、プライム会員向けに独占配信することを発表しました。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信します。■4代目バチェロレッテに、シリーズ史上最年少の平松里菜さんが決定！『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロ