日と々とは4月1日、フレンチトーストをメインとしたフラワーカフェ「花ナ々ナ（ハナバナ）」を東京・門前仲町にてオープンします。■ “ふわとろ”フレンチトーストの食事メニューも充実同店は、フレンチトーストと花のある空間が同時に楽しめるカフェ。店内ではダークトーンのドライフラワーを基調に、ネイティブフラワーやアンティーク家具を組み合わせ、落ち着きのある空間を演出しています。飾られている観葉植物やドライフラ